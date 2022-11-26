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İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı

İtalya'nın Ischia Adası'nda bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ilgili bakanların açıklaması karışıklığa neden oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 22:31
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İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı

İtalya'daki heyelanda can kaybı sayısına dair açıklamalar karışıklığa yol açtı
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İtalya'nın Ischia Adası'nın Casamicciola beldesinde yoğun yağış sebebiyle sabah erken saatlerde meydan gelen heyelana dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, öğleden önce "Ischia'daki toprak kaymasında kesin 8 kaybımız var." açıklamasını yaparken İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise öğleden sonra "Şu an teyit edilmiş ölü yok." açıklamasında bulundu.

Olaya ilişkin bu açıklamalar kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı.

Vali '1 can kaybı var' dedi

Ischia Adası'nın bağlı olduğu Napoli Valisi Claudio Palomba, adada heyelanın ardından yardım çalışmalarının koordine edildiği acil durum merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda teyit edilmiş 1 can kaybı var. 1 kadın hayatını kaybetti." dedi.

Palomba, kayıp sayısının da 10 civarında olduğunu söyledi.

Olağanüstü hal ilan edildi

İtalyan ANSA ajansı da heyelanda kaybolan sayısını 12 olarak kaydederken arama çalışmalarının itfaiye ve sivil savunma ekiplerince sürdürüldüğünün bilgisini verdi.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca da Ischia Adası için olağanüstü hal ilan etti.

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