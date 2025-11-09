Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için harekete geçiyor. İtalyan futbolcunun performansından oldukça memnun olan Udinese, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Zaniolo için sarı-kırmızılılar ile görüşme yapmayı planlıyor.

Udinese'nin, Zaniolo'nun opsiyonu için kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

NICOLO ZANIOLO'NUN 2 OPSİYONU VAR

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Zaniolo'nun opsiyonu için 2 farklı madde bulunuyor.

Bu maddeler şöyle;

10 milyon euro satın alma opsiyonu.

5 milyon euro + gelecekteki satıştan yüzde 50 pay.

