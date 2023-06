İtalyan medyasından bomba iddia: O takım Uğurcan Çakır'ı istiyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz sezon başı çok sayıda teklif alan, ancak istenilen bonservis bedellerine ulaşılamadığından takımda tutulan Uğurcan Çakır için; yeni sezon öncesi Trabzonspor’un kapısının çalınmaya başlaması an meselesi!

Trabzonspor’un altyapısında yetişen Antalya doğumlu, Trabzonlu kaleci için; bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi

İtalya'nın spor basını, Serie A’nın büyük takımlarından teknik patronluğunu Portekizli Jose Mourinho’nun yaptığı AS Roma'nın, Trabzonspor’un kalecisi 1,90 boyundaki Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığını ve oyuncunun durumunu bu sezon yakından takip ettiğini bildirdi.

Sezonun bitimiyle adı Galatasaray ile de anılan 27 yaşındaki Uğurcan Çakır için Başkan Ertuğrul Doğan’ın, Uğurcan’ı yurt içine satmaya çok sıcak bakmadığı biliniyor.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve Muslera'nın yerine kaleci arayışına giren Galatasaray'ın da, Uğurcan Çakır'ı bir süredir istediği öne sürülmüştü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'un yıldızını isteyip istemediklerine dair kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtsız bırakmış ve muhabire "Mümkünse başka soruya geçelim" demişti.

Bu arada, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise sohbet ortamlarında "Uğurcan Çakır gibi bir kaleciyi her takım ister." dediği öğrenildi.

Bordo Mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır'ın, Türkiye içinde herhangi bir takıma gitme ihtimalinin çok düşük olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken; Karadeniz ekibinin Uğurcan Çakır ile olan sözleşmesinin, Haziran 2027'ye kadar devam ettiği hatırlatıldı.