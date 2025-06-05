İtalyan perakendecilerin yüzü gülüyor

İtalya'da perakende satışlar, Nisan 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttı. Bu artış, Mart ayında revize edilen yüzde 0,4’lük düşüşün ardından gelirken, piyasaların öngördüğü yüzde 0,2’lik artışın da oldukça üzerinde gerçekleşti. Ülkenin ulusal istatistik kurumu ISTAT tarafından açıklanan veriler, ekonominin tüketici harcamaları üzerinden canlandığına işaret ediyor.

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GIDA VE GIDA DIŞI ÜRÜNLER ARTIŞTA

Satışlardaki toparlanmanın ana kaynağı, hem gıda hem de gıda dışı ürünlerdeki yükseliş oldu. Gıda ürünleri satışları Nisan ayında yüzde 1,3 artış gösterirken, Mart ayında bu kalemde yüzde 0,4’lük bir düşüş yaşanmıştı. Gıda dışı ürünlerde ise artış sınırlı kalsa da yüzde 0,2'lik yükseliş, Mart ayındaki yüzde 0,3’lük gerilemeye kıyasla pozitif bir dönüşü işaret ediyor.

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YILLIK BAZDA SON 22 AYIN ZİRVESİ

İtalya'nın yıllık perakende satış verileri de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Nisan 2025'te satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında arttı. Bu rakam, Haziran 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu. Mart 2025'te ise yıllık bazda yüzde 2,7'lik bir düşüş yaşanmıştı.

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EKONOMİDE TÜKETİCİ GÜVENİ BELİRLEYİCİ

Ekonomistler, bu verilerin tüketici güveninin yeniden toparlandığına işaret ettiğini belirtiyor. Gıda ürünlerine yönelik harcamalardaki artış, özellikle enflasyon karşısında alım gücünü korumaya çalışan hanehalklarının davranışlarını yansıtıyor. Uzmanlar, bu toparlanmanın sürdürülebilir olması için yaz aylarında da benzer eğilimlerin gözlemlenmesi gerektiğini vurguluyor.

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PİYASALAR İÇİN POZİTİF SİNYAL

Beklentileri aşan bu toparlanma, İtalyan ekonomisi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle iç tüketimin büyümeye verdiği katkının artması, Avrupa genelindeki ekonomik görünüm açısından da olumlu bir sinyal niteliğinde. Ekonomistler, "perakende satışlardaki artışın devamı halinde, yılın ikinci yarısında büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilebileceğini" dile getiriyor.

İstatistik kurumu ISTAT’ın yayımladığı bu son veri, Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisinde ekonomik toparlanmanın tüketici davranışlarıyla desteklendiğini gösteriyor.