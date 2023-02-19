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Taşlar yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Egonu bombası

Fenerbahçe'nin Veakıfbank'ın yıldız voleybolcusu Egonu'yu transfer etmek istediği ileri sürüldü

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:44
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İtalyanlar yazdı. Egonu iddiası

Taşlar yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Egonu bombası
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Fenerbahçe Opet'in Vakıfbank'tan ayrılması gündeme gelen İtalyan voleybolcu Paola Egonu'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. 

İtalyan basınından II Veggente'nin haberinde Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan ekipleri Pallavolo Scandicci ve Vero Volley Milano'nun Paola Egonu'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Ancak Fenerbahçe Opet'in bu takımlardan daha yüksek bir teklifle Egonu'nun karşısına çıkacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesi halinde Türkiye Ligi'nde taşların yerinden oynayacağı belirtildi.

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