Süheyl Batum Erden Timur müjdesini verdi

Galatasaray’da 25 Mayıs’ta gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi son Divan Kurulu toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıda söz alan Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum seçildikleri takdirde Okan Buruk ve Erden Timur ile devam edeceklerini açıkladı.

"GALTASARAYLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

Süheyl Batum yaptığı açıklamada, "Sağda solda 'Bunlar gelirse Okan Buruk'u silecekler' diyenler oluyor böyle zırvalara kimsenin inanacağını tahmin etmiyorum ama yine söylüyorum; Biz Okan Buruk'tan çok memnunuz, seçimi kazanırsak Okan Buruk ve Erden Timur kardeşimizle beraber olmayı bir Galatasaraylılık yükümlülüğü olarak biliriz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’in listesinden seçime girmemeye karar veren Erden Timur’un kim seçilirse seçilsin görevine devam edebilme fırsatının olması taraftarlarda sevinç yarattı.