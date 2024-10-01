İtfaiye sokağa giremedi, vatandaşlar isyan etti

Kadıköy'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, hem paniğe hem de tepkilere neden oldu. Olay, Osmanağa Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bilinmeyen bir sebeple saat 22.00 sularında meydana geldi.

Yangın nedeniyle dumanlar hızla tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Polis, apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekiplerinin park edilen araçlar yüzünden sokağa girememesi büyük bir sorun oluşturdu. Bu durum, apartman sakinlerinin tepkisini çekti. Apartman yöneticisi Gül Soyer, yangının büyüyebileceği konusunda endişeli olduklarını belirterek, "İtfaiye ekipleri buraya giremedi. Buraya kim bakıyorsa, bu sorunu bir an önce çözmeleri lazım" dedi. Yangında ölen veya yaralanan olmadığını belirten Soyer, maddi zararın daha sonra tespit edileceğini ifade etti.

Yangının söndürülmesinin ardından, park edilen araçların yangın müdahalesini engellemesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuldu. Olay, bölgedeki park sorununu bir kez daha gündeme getirdi.