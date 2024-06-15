İtfaiyeden anız yakanlara uyarı

Yıldız, anız yakmanın doğaya ve tarımın sürdürülebilirliğine ciddi zararlar verdiğini belirterek, bu uygulamadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Azad Yıldız, anız yakmanın zararlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Anız yakma, toprağın organik maddesini yok ederek verimliliğin azalmasına neden olur. Bu durum, uzun vadede tarımsal verimliliğin düşmesine yol açar. Ayrıca, anız yakılması toprağın koruyucu bitki örtüsünü ortadan kaldırarak, rüzgar ve su erozyonunu artırır. Bu da toprak kaybına ve çoraklaşmaya sebep olur. Anız yakma, atmosferde karbon salınımını artırarak hava kirliliğine yol açar ve bu durum hem çevre hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Anız yakma, toprağın altındaki faydalı mikroorganizmaların ve böceklerin ölümüne neden olur. Bu da biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve doğal dengenin bozulmasına yol açar. Ayrıca, kontrolsüz yangınların çıkmasına ve yayılmasına neden olabilir. Bu yangınlar, hem tarım alanlarına hem de çevredeki yerleşim yerlerine büyük zararlar verebilir."

Anız yakmak yerine alternatif yöntemleri kullanmanın önemine değinen Yıldız, "Anızların toprakla karıştırılması, organik gübre kullanımı ve tarımsal atıkların kompost haline getirilmesi gibi yöntemler, sürdürülebilir tarım uygulamaları için uygun ve etkili çözümler sunmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda çevrenizde farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz," dedi.

Çiftçilerin bir yıllık emeğinin heba edilmemesi için sürücülerin içtikleri sigaraları dışarıya atmaması ve cam şişeleri ekinlerin olduğu yerlere bırakmaması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Ekin kaldırıldıktan sonra ekinin altındaki anızları ateşe verip ekolojik dengeye zarar vermeyelim. Bu durum, toprağın içerisinde bulunan yararlı ve zararlı tüm canlıların ölümüne sebebiyet vermektedir, bu bir insanlık suçudur. Anız yakmaktan uzak duralım, bu insanlık suçuna ortak olmayalım," ifadelerini kullandı.