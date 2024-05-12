İtfaiyenin yangın ve kazadan sonra en çok neyle uğraştığı ortaya çıktı

Yangın, trafik kazası, sel, intihar vakaları gibi olaylarda görmeye alışık olduğumuz itfaiye ekiplerinin en çok müdahale ettiği konulardan biri de yüzük kesme konusu oldu. Şişen parmakları yüzükte sıkışın vatandaşların imdadına da itfaiye ekipleri yetişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre son 40 ayda 2 bin 503 yüzük kesme işlemi yapıldı.

Yüzük kesme işlemi için özel ekipmanlar kullanan itfaiye ekipleri bu iş için de eğitim alıyor.

Avcılar'da kuyumculuk yapan Abdullah Hazır, "İmitasyon' olarak bilinen altın veya gümüş taklit yüzüklerin genellikle içi boş ve deriyi tahriş ettiği için alerji ve parmakta şişmeye neden oluyor. İçi boş, hafif yüzük seçilmemeli. Bunlar geniş, ama içinde boşluk bulunuyor. Bayanlar genelde mutfak işi ile uğraştıkları için yüzüklerin bu bölümünde yiyecek, deterjan gibi alerji yapan şeyler kalabiliyor. Bunlar yüzünden de parmak şişiyor. Bir diğer neden de kiloya dikkat edilmeli. İçi bombeli yüzükleri ara ara çıkartıp altını yıkamalı. Yüzük içindeki bombe nedeniyle parmaktan daha kolay çıkıyor daha kolay takılıyor. Diğer yandan içi boş yüzüklerin genelde kenarlarında parmağı sıkan bir tel var. Arada yemek kırıntıları, deterjan veya alerji yapan maddeler girdiği zaman parmakta alerji yapıp şişiyor" dedi.