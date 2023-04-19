İYİ Parti Bursa'dan anlamlı kampanya: Devlet de bizim Kızılay da bizim

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı Seçim Koordinasyonu Merkezi’nde (SKM) kan bağışı seferberliği başlattı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu da seferberliğe katkıda bulunarak kan verdi.

İYİ Parti Bursa'dan anlamlı kampanya: Devlet de bizim Kızılay da bizim

Bursa/ Gökhan DERE - YENİÇAĞ

Kan stoklarının acil tükenmesinden ötürü doğan acil kan ihtiyacı, İYİ Parti’yi harekete geçirdi. Bursa İl Teşkilatı bağış seferberliği ilan edip anlamlı bir kampanya gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen kampanya dahilinde, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne (SKM) gelerek kan bağışında bulundu.

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Sağlık durumunun kan vermek için yeterli olduğunu ifade eden Tatlıoğlu şunları kaydetti;

“Devlet de bizim, Kızılay da bizim. Liyakatsiz yöneticilerin elinde Kızılay’ında dahil olmasına göz yumamayız.

Özellikle kan gibi bütün insanlarımızın hastanede ihtiyaç duyduğu şeye destek veriyoruz. O nedenle bugün buraya kan vermek için geldik ve sağlık durumumuz çok şükür iyi olduğu için bir ünite kan vereceğiz. Türkiye’nin liyakatli yöneticilere ihtiyacı var. Öyle kurumlar zai olması gerekiyor”

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“Bu partinin yaptığı bir kampanya. Demek ki partiler Kızılay’ın kendisinden daha güvenli yani İYİ Parti Kızılay’ın kendisinden daha fazla güven duyulan bir kurum onun için insanlar buraya geliyorlar ama inşallah bunlar değişecek 14 Mayıs’ta Kızılay’ın kan ihtiyacı kalmayacak” dedi.

İL BAŞKANI HASANOĞLU "İTİRAZ HAKKIMIZI SAKLI TUTARAK, İNSANİ GÖREVİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Devlet de bizim, Kızılay da bizim. Toplum vicdanını rahatsız eden yanlış uygulamalarla ilgili eleştiri ve itiraz hakkımızı saklı tutarak, insani görevimizi yapmak zorundaydık” dedi.

Acil kan ihtiyacı duyan vatandaşların sayısında büyük artış olduğunun, hasta ve yakınlarının çok zor duruma düştüğünün bilgisini aldıklarını ve yetkililere doğrulattıklarını belirten Dr. Hasanoğlu, “Bu nedenle, Kızılay’a mesafeli duruşun devam etmesinin, insanlarımızın sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu gördük ve derhal harekete geçtik. Çünkü sağlık, siyaset de dahil olmak üzere her konunun üzerindedir” ifadesini kullandı.

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Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yapılan bağış kampanyasına teşkilat üyelerinin yoğun ilgisi olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkan Hasanoğlu, “Kızılay yetkilileri de, kan stoklarında ciddi bir azalma olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ve gezici ekiplerini görevlendirerek, kampanyadan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Sadece partililerimizi değil tüm hemşehrilerimizi bu bağış kampanyasına katılmalarından ötürü, ayrıca sadece partimizin Seçim Koordinasyon Merkezimizde değil Kızılay'ın tüm merkezlerine de giderek kan bağışında bulunan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Verilen her ünite kan, ihtiyacı olan bir vatandaşımızın umudu olacak, hayata yeniden tutunmasını sağlayacaktır.

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Bizlerin; insan sağlığını, siyasi rekabet ya da yarışlara feda etmeye hakkımız olamaz. Ortada yanlış yönetilmekten dolayı çıkan olumsuzluklar varsa, bunun hesabının hukuk normlarına uygun bir şekilde sorulması ayrı, vatandaşımızın hizmet beklentisinin sekteye uğratılmaması gerektiği konusu ayrıdır.

İkisini bir birinden ayırmamız gerekiyor. İYİ Parti olarak milletimizin yaşadığı her güncel sorunla ilgili çözüm noktasında derhal refleks göstermeye hazırız.

Bu bağış kampanyamız da her daim sorumlu davranma hassasiyetimizin en somut örneğidir” diye konuştu.

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