İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz mazbatasını aldı

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Çanakkale’de İYİ Parti’den Milletvekili seçilen Rıdvan Uz mazbatasını aldı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz mazbatasını aldı

(İHA) 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Çanakkale’den seçilen İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Adalet Sarayında düzenlenen törenle mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav’dan aldı. Mazbata töreninde partililerde hazır bulundu.

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Mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde kendisini bekleyen partililer birlikte bir araya gelen İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz yaptığı açıklamada, “Bize bu görevi layık gören Çanakkale halkına çok teşekkür ediyorum. Bugün bize bu görev için mazbatamızı verdiler.

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Bu mazbata da bütün arkadaşlarımızın emeği, alın teri, mücadelesi var. Bu saatten sonra bu kalabalığı, bu birlikteliği, bu adanmışlığı görünce memleketimizle ilgili görev yapmanın ne kadar kutsal olduğunun bir kez daha bilincinde ve farkında olmayı hatırladım. İnşallah rabbim bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Çanakkale, milletimize ve ülkemize bizleri mahcup etmez” dedi.

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