Zafer Partisi milletvekili adayı CHP'ye üye oldu

Zafer Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Fedakar Sonyürek, CHP'ye üye oldu. Sonyürek’e parti rozetini CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç taktı. Kılıç, “Büyüyerek, birleşerek daha güçlüyüz. Yarın sandıklarda olacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Zafer Partisi milletvekili adayı CHP'ye üye oldu

(ANKA) Zafer Partisi’nin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destek açıklamasının ardından Kayseri Milletvekili Adayı Fedakar Sonyürek, CHP'ye üye oldu.

Sonyürek, üye olmak için CHP Kayseri Melikgazi İlçe Örgütü’nü ziyaret etti.

Üyelik formunu dolduran Sonyürek'e parti rozetini CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç taktı.

Kılıç, "Parti çalışmaları için geldiğim Kayseri'de sokaklarda büyük bir ilgi ile karşılaştık. Meydanlarda özellikle gençlerin yoğun ilgisi vardı. Sayın Genel Başkanımıza yönelik teveccühü büyüyerek çoğaldığını gördük.

Büyüyerek, birleşerek daha güçlüyüz. Yarın sandıklarda olacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Sandık güvenliği konusunda da seçmenleri uyaran Kılıç, "Her sandıkta müşahitlerimiz var. Her seçmenimiz güvenle oyunu kullansın. Herkesi sandığa bekliyoruz. Herkes oyunu kullanmalı" diye konuştu.

CHP üyesi olan Fedekar Sonyürek de üyelik formunu CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e teslim etti.

BABALA TV YAYININDAN SONRA KARARI DEĞİŞTİ

Kılıç, Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için de çalışma yürüttü.

Seçim çalışmaları sırasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayınını izleyen bir genç, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını söyledi.

Genç, “Buradan herkesin desteklemesini talep ediyorum. Gerçekten açın ve izleyin akşam. 4 saatlik bir program. Ama inanın öyle böyle bir program olmamış. Hiç sıkılmadan izledim. Hiçbir şeyi atlamadan izledim” dedi.

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