İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'dan Yeniçağ'a ziyaret

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, ilk basın kuruluşu ziyaretini Yeniçağ'a yaptı. İstanbul II Başkanı Yücel Coşkun ve beraberindeki heyetle Yeniçağ'a gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Yeniçağ Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ve gazetemizin üst düzey yönetici ve yazarlarıyla görüştü. Genel Başkan Meral Akşener tarafından partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak ilan edilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Buğra Kavuncu şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet'in Türk milletine armağanı olan bu kutsal beldeye hizmet için kolları sıvadık. İlk olarak İstanbul'un kalbi Fatih'te, arkadaşlarımızla birlikte Fatih Camii'nde sabah namazını eda et- tikten sonra zaman geçirmeden çalışmalarımıza başladık. Her gün sahadayız, her gün halkımızın arasındayız. Esnafla görüşüyoruz, çarşı ve pazarlarda ev hanımlarını dinliyoruz. Onlarla tanışıp şikâyetlerini not alıyoruz. Şu ana kadar ilgi ve tepkiler çok olumlu. İstanbullu kavgadan şikâyetçi, sadece hizmet beklemekte. Biz de kendilerine en iyi hizmeti verme sözü veriyoruz." İstanbul’un temel olarak 3 sorununun acilen çözüm beklediğini anlatan Kavuncu şöyle devam etti:

"Konuştuğumuz her vatandaşımız da aynı dertten mustarip. Bu üç sorun; trafik, depreme hazırlık ve sığınmacıların çokluğu. Bizim de tespit ettiğimiz, acil halledilmesi gereken bu üç meselenin Çözümü hakkında plan ve projelerimiz hazır. Her biri kendi sahasında uzman bilim adamı ve profesyonellerden oluşan muazzam bir ekiple çok sıkı şekilde çalışıyoruz. 11 Şubat Pazar günü Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de iştirak edeceği büyük bir tanıtım toplantısıyla İstanbul için hayata geçireceğimiz birbirinden önemli ve değerli projelerimizi ayrıntıllarıyla halkımıza açıklayacağız"

İYİ Parti olarak yerel seçimlere hür ve müstakil olarak katılma kararı aldıklarını hatırlatan Buğra Kavuncu; "Gittiğimiz birçok yerde bu karanımızdan dolayı destek görüyoruz. Seçildiğimiz takdirde başkanlığını yapacağımız şehrimize hizmet getirebilmek için, devletin her makamıyla uyumlu çalışacağımızı söylüyoruz. İstanbul'un problemlerinin çözümü pek çok alanda belediyenin imkânlarını aşıyor. Bunlar, devletimizin imkânlarıyla halledilebilecek problemler. Biz bu büyük sorunları çözebilmek için, devletin kurumlarını rakip gibi görmeden millet yararına en iyi iş birliğinin kurulmasını sağlayacağız. Halkımızın da bunu istediğini görüyoruz" diye konuştu.