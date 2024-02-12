Meral Akşener İYİ Parti'nin Denizli adaylarını açıkladı

Ahmet Özcan / Savaş Sütçü / Özlem Öztürk / Mediha Demircioğlu – Denizli - Yeniçağ

İYİ Parti belediye başkan adayları tanıtım programı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda ilk konuşmayı Denizli İYİ Parti İl Başkanı Nihan Cihan Özden gerçekleştirdi. Tarafçılık haline gelen seçimlerde milleti yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Denizli İYİ Parti İl Başkanı Nihan Cihan Özden, “Burası çoban ateşinin yandığı yer! Meral Akşener, iki kutuplu dayatma sistemi milletin başına bela olur diyenlerin arasına girip onların başına bela oldu. Denizli’de sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

“İYİ Kİ ‘YÜRÜ ABLA, KARDEŞ, ANNE DEMİŞSİNİZ”

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Akşener sözlerine, “Bugün burada olmak çok önemli, herkesi ayrı ayrı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok zorlu bir yolculuğu, çoban ateşini Denizli’den başlattık. Buradaki dava arkadaşlarımın gayreti ile yürüdük. Sanki dün gibi, bugün yine buradayız. İki genel, bir yerel seçim geçirmişiz; ikinci yerel seçimde yine buradayız. İyi ki ‘Yürü abla, kardeş, anne demişsiniz. Türkiye’ye bir nefes olma yolundayız” diye başladı.

“SİYASETÇİ SEÇMENE SAYGISINI KAYBETTİ”

Eski bir siyasetçi olduğunu belirten ve eskiden siyasetçilerin halkın önünde saygılı olduğunun üzerinde duran Akşener, “Eskiden siyasetçi parmağını seçmene sallayamazdı. Birinin oyu ve diğerinin oyu eşitti. Her oy bir vebaldi. Şimdi bu Türkiye terk etti. Siyasetçi, lord haline geldi, seçmenin siyasetçi karşısında hazır olda durmasına döndük” dedi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALIDIR”

Ekonominin zorluklarından ve geçim sıkıntılarından bahseden Akşener, “Seçmen istismar edildi, ayrım gözetildi. Ama biz milletin sesine kulak vermek zorunda olduğumuz konusunda yola çıktık. İyi, kötü başarılı olduk. Sayemizde emekli maaşlarına dikkat çekilmişse, vatandaşın, seçmenin sesi olma görevimizdendir.

İktidar hizmet etmekle, muhalefet ise vatandaşın avukatı olmakla görevlidir. Birbirlerini gagalaya gagalaya bunu unutuyorlar. Biz esnaf esnaf gezerek, kadının, sanayicinin, öğrenmenin, emeklinin var olduğunu kayda aldırdık ve seçmenin sesini meclise getirdik. Sonuç olarak iktidarın gözünü onlara çevirdik. Çok başarılı olduk mu? Tam değil. Bizim fikirlerimiz vatandaştan yana! Mesela, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır.

Kimsenin elini sıkmayan hür ve müstakil adayları ile İYİ Parti var. 2028 yılında genel seçimlerde; iyi belediyeciliği görerek bunlar çalmıyor, yandaş kayırmıyor diyerek İYİ Parti’yi iktidar edeceksiniz” şeklinde konuştu.

Akşener, İYİ Parti'nin Denizli adaylarını açıkladı. Başta İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yasin Öztürk’ü ve sırasıyla ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in konuşmasının ardından belediye başkan adayları tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı.

BAŞKAN ADAYLARI

Çal ve Kale dışında Denizli Büyükşehir ve 17 ilçenin belediye başkan adayları belli oldu. Adayların isimleri şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediyesi – Yasin Öztürk

Merkezefendi – Fatih Coşkun

Pamukkale – Türkay Berberoğlu

Acıpayam – Mahir Altuğ

Babadağ – Ali Atlı

Baklan – Celal Tuyji

Bekilli – Kemal Karaman

Beyağaç – Sevhan demirel

Bozkurt – Zafer Kocaman

Buldan – Mustafa Gülbay

Çameli - Seza Turhan

Çardak – Mehmet Çakmak

Çivril – İsmail Çorbacıoğlu

Güney – Alaattin Gümüş

Honaz – Osman Çaybaşı

Sarayköy – Ahmet Çelikak

Serinhisar - Şükrü Averi

Tavas - Emin Barıner