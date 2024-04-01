İyi Parti ilçe başkanı istifa etti

Kaynak: İHA
İyi Parti ilçe başkanı istifa etti
İYİ Parti Mersin Tarsus ilçe başkanı Burak Özdil, yerel seçimlerde alınan oy oranının başarısız olduğunu ifade ederek partisinden istifa ettiğini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 3.77 oranında oy alan İYİ Parti’de ilk istifa Mersin Tarsus ilçe başkanlığından geldi. Burak Özdil yaptığı açıklamada başarısızlığın sonucun gereğini yapılması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

"Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım sizlerle iki yılı bulan uzun ve yorucu bir dönem geçirdik. Birlikte çok güzel işler yaptık. Birlikte dayanışma içerisinde olduk. Güldük, eğlendik, yeri geldi birlikte üzüldük.

Bu yolları sizlerle yürümekten ben onur ve gurur duydum. İlk günden son ana kadar bir arada kalan, birlikte duran her bir arkadaşıma şükranlarımı bir borç biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolları birlikte yürümüşüz.

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Fakat geldiğimiz noktada istediğimiz siyasi başarıyı elde edemediğimizi bizlere gösteriyor. Bu sonucun gereğini yapmak, yeni fikirlere, yeni yüzlere yol açmak, demokrasinin gelişimine katkı sunmak gerekiyor.

Bu duygu ve düşüncelerle 1 Nisan 2024 itibarıyla İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Varsa benim hakkım sizlere helal olsun."

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