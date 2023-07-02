İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti

İYİ Parti İnegöl kurucu ilçe başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti

Besler, İshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Başkanın cenazesi, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.

İYİ PARTİLİ TÜRKOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi: "Müfit Besler... Yıllarını millete memlekete adamış dava adamı. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde gözünü budaktan sakınmadan, doğru bildikleriyle bayraktar olmuş kıymetli insan... İnegöl Kurucu İlçe Başkanımız, hepimizin Müfit Ağabeyine son vazifemizi yerine getirdik. Rabb'im, rahmetiyle muamele eylesin, ruhu şad, mekanı cennet olsun..."

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