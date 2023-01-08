Bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresinde yeni İYİ Parti İstanbul İl Başkanı seçildi. Yeni İYİ Parti İstanbul İl Başkanının kim olduğu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı kim oldu? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım kimdir?

İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yeni İl Başkanı seçildi.

COŞKUN YILDIRIM KİMDİR?

1964 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Coşkun Yıldırım, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde "Sosyal Yapı-Sosyal Değişim" üzerine tamamlayan Yıldırım, gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olan iki dönem de Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunan Yıldırım, ayrıca 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul 2'nci Bölge 5'inci sıradan aday oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldırım’ın, Erzincan Kültür Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı mütevelli heyeti üyeliği bulunuyor.