Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz polemiğine olay yorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV'de Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya'dan söz etti.

Yılmaz, gösterisinde, "Sizin için Gebze'den geldik" diyen bir seyircisine "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi. O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k_" diyerek yanıt verdi.

"VETERAN KOMEDYEN"

Bu sözlerin ardından sokakta magazincilere denk gelen Hasan Can Kaya, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hasan Can, Cem Yılmaz için "veteran komedyen" benzetmesini yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR DA DEVREYE GİRDİ

Şahan Gökbakar da konuya dahil olarak Kaya'ya destek verdi. Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programını izlediği görülürken, "1 saat müsade edin, biraz gülüp geliyorum" dedi.

Ünlü isimlerin birbirlerine olan göndermeleri sosyal medyada da sık sık konuşulurken, Fatih Altaylı da konuya dair yorumda bulundu.

"HASAN CAN ONU KISKANMIŞ OLABİLİR"

Altaylı, "Cem Yılmaz başka bir lig, Hasan Can Kaya henüz o ligde değil. Cem daha çok kazanıyor, belki Hasan Can onu kıskanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"SANMIYORUM DA İHTİYACI DA YOK"

Altaylı, daha sonra konuşmasında, "Bilmiyorum, sanmıyorum da ihtiyacı da yok. Farklı kültürlere hitap ediyorlar. Anlamsız bir tartışma tavsiyem uzatmamaları" dedi.