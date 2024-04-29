Askerler kan ve kök hücre bağışı yaptı

Kaynak: İHA
Askerler kan ve kök hücre bağışı yaptı
Karabük'te askerler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli askerler, geçtiğimiz günlerde kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, askerlerin Kızılay Kan Bağışı faaliyeti kapsamında harekete geçtiği belirtildi.

Askerler, toplamda 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışında bulundular.

Bu bağışlar, sağlık sistemine önemli bir katkı sağlayarak her zaman hayat kurtarıcı olmuştur.

Bu tür bağışların, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Son Haberler
İsrail askerleri kendi silahlarıyla öldü. Kassam Tugayları’ndan saldırı Dünya
İsrail askerleri kendi silahlarıyla öldü. Kassam Tugayları’ndan saldırı
TFF harekete geçti. Türkiye'nin konuştuğu skandal maç inceleniyor Spor
TFF harekete geçti. Türkiye'nin konuştuğu skandal maç inceleniyor
Yargıtay Başkanı 28. turda da seçilemedi. Kriz devam ediyor Gündem
Yargıtay Başkanı 28. turda da seçilemedi. Kriz devam ediyor
Jandarmadan okul servislerine denetim Yerel Haberler
Jandarmadan okul servislerine denetim
Sakarya'da 91 tarihi sikke ve objeyle yakalandı Yerel Haberler
Sakarya'da 91 tarihi sikke ve objeyle yakalandı
12 milyonluk görünmez uyuşturucu yakalandı. Zehir taciri polisleri kandıramadı Yerel Haberler
12 milyonluk görünmez uyuşturucu yakalandı. Zehir taciri polisleri kandıramadı
Ali Koç veliahtını yönetime çoktan yazdı. En kritik görevi ona verdi Spor
Ali Koç veliahtını yönetime çoktan yazdı. En kritik görevi ona verdi