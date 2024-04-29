Askerler kan ve kök hücre bağışı yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli askerler, geçtiğimiz günlerde kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, askerlerin Kızılay Kan Bağışı faaliyeti kapsamında harekete geçtiği belirtildi.

Askerler, toplamda 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışında bulundular.

Bu bağışlar, sağlık sistemine önemli bir katkı sağlayarak her zaman hayat kurtarıcı olmuştur.

Bu tür bağışların, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.