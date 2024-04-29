İslam Memiş: İyi bir hafta sonu geçireceğiz

Altın ithalatına yönelik getirilen yasağın kaldırılmasıyla birlikte altın fiyatlarında nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu oldu.

Ancak, yasağın kaldırılmasıyla ilgili detaylar ve bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkileri henüz netlik kazanmadı.

Altın yatırımcılarının gözü altın ithalatı yasağının kaldırılması haberindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi.

YASAK KALKACAK MI?

Bakan Şimşek, “Altın ithalatında bir normalleşmeye doğru gideceğiz” sözleri altın ithalatında yasağın kaldırılacağı yönünde yorumlandı.

Yasağın kaldırılmasıyla birlikte altın ithalatının serbestleşmesi, altın piyasasında önemli bir değişikliği beraberinde getirebilir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamanın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Memiş, yasağın kalkması durumunda resmi kur ve serbest piyasa arasındaki makasın kapanacağının altını çizerek Türkiye’deki yatırımcıların daha ucuza altın alabileceğini söyledi.

‘Ortadoğu’dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz’ Memiş kendi sosyal medya kanalında, “Altın tarafında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altın ithalatı tarafında önemli bir açıklama yaptı. Bu altın piyasasını ve altın fiyatlarını etkileyecek bir açıklama oldu.

İYİ BİR HAFTA SONU GEÇİRECEĞİZ

Fed’in 1 Mayıs kararına kadar piyasaları oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın TL fiyatının serbest piyasalarda 2515 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Gram altın TL fiyatı kısa vade için 2500 lira seviyesine sarkmıştı. 2450 lira seviyesine gerileme ihtimali olsa da risklere girmemek için alım yönünde pozisyonumuzu aldık.

Haftalık kapanışta 2500 lira seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Hafta sonu Ortadoğu’dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz, önümüzdeki haftaya da iyi başlarız” dedi ve ekledi:

GRAM ALTIN 3 BİN LİRA

‘Fiyatlar normalleşecek ama gram altında 3 bin lira seviyesini bekliyoruz. Yükseliş yönlü beklentide herhangi bir değişiklik yok’ "Altın için beklenen müjde nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunumunda, “Altın ithalatı tarafında bir normalleşmeye gideceğiz” dedi. Bu ne demek? Geçen yıl ithalatı dengelemek için, yoğun bir altın talebi vardı, altın ithalatında bir yasak vardı. Bu yasaktan dolayı son 1.5 yıldır külçe altınlar 2000-3000 dolar işçilikteydi. Dünyaya kıyasla altını pahalı alıyorduk ve almaya da devam ediyoruz.