İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Türkeş Taş, şunları söyledi:

“Babam hep derdi ki ‘Cenabı Allah'ın yarattığı en şerefli varlık insandır. Biz siyasilerin görevi insana bu şerefli hayatı sağlamaktır’ derdi. Biz de bu desturla İYİ Parti olarak zaten hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz ki İYİ Parti, ‘Burada bir yanlış var. Biz bu yanlışı düzelteceğiz. Türk milliyetçiliğinin, ülkücülerinin rotası kayboldu. İYİ Parti bu rotaya tekrar sahip çıkacağız’ diye kuruldu. Ve yola öyle çıktı. Tabii ki çok değişik bir dönemden geçiyor Türkiye Cumhuriyeti. Şu anda içinde bulunduğu yönetim sistemi de değişik bir yönetim sistemi. Hepimizin uzun süreli alışık olmadığım yani son yirmi yıldır böyle ama yirmi yıl devletlerin ömrümde çok uzun bir zaman değil. O yüzden değişik bir yönetim kültürü, değişik bir sistem var. O yüzden İYİ Parti de kendi sesini duyurmak için, iktidar olmak gibi hedefimiz var. Her zaman Türkiye'yi yönetmek oldu. Her zaman bu milleti hak ettiği seviyeye getirmek oldu. Onun için yola çıkıldı.

"İYİ PARTİ'NİN MİSYONUNU, VİZYONUNU VE TÜZÜĞÜNÜ TEKRAR SEÇMENE HATIRLATMAK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ"

Hepiniz benden çok iyi biliyorsunuz, o yüzden tabii ki geçmişte bunun için ne gerekiyorsa yaptı İYİ Parti. Bunlardan biri de ittifak yapmaktı. İş birliği yapmaktı. Ama en son 2023 Mayıs seçimleri bize gösterdi ki bu hem Türkiye açısından hem İYİ Parti açısından doğru bir şey değil. Çünkü Türkiye gerçekten kutuplaşıyor. Türkiye'de partiler birbirini yutuyor...

Kendi tüzüğümüzü, kendi programımızı, kendi amacımızı net bir şekilde seçmene yansıtma imkanımızı sağlamadı. O yüzden de yine hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Biz İYİ Parti yönetimi olarak, yeni bir karar aldık. 81 ilde kendi adayları ile İYİ Parti'nin misyonunu, vizyonunu ve tüzüğünü tekrar seçmene hatırlatmak üzere yola çıkıyoruz.”