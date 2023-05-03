İYİ Parti Kağıthane ilçe başkanına saldırı girişimi: Saldırgan 'Erdoğan için yaptım yine yaparım' dedi

YENİÇAĞ ÖZEL HABER | OĞUZ OK



Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. İlçe binası önündeki parti bayraklarını kesen şahsa “Sen mi kestin?” sorusunu yönelten Güleçlier, hiç ummadığı bir tepki aldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, elindeki bıçakla Güleçlier’i bıçaklamaya çalıştı.



"BANA HAMLE YAPTI, PEŞİMDEN KOŞTU"

Konuyla ilgili Yeniçağ’ın sorularını yanıtlayan Güleçlier, “Kesilen bayraklarımızla ilgilenirken bunu yaşadım. Az daha beni bıçaklayacaktı. Bana hamle yaptı ben de kaçtım, peşimden koştu ama bir şey yapamadı.” dedi.



AKP Kağıthane ilçe yönetiminin kendisine yapılanları gördüğünü kaydeden İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı Aycan Güleçlier, şahsı takip ederek yakalattığını ve olayın polise intikal ettiğini belirtti.

SALDIRGANDAN KARAKOLDA ŞOK İFADELER

Güleçlier, saldırganın karakolda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını göstererek “Onun için yaptım yine yaparım." dediğini ifade etti.



Öte yandan saldırganın Samsun’un Terme ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.