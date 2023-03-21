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İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanıyor

CHP'nin ardından İYİ Parti'nin de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacağı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:31
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İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak

İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanıyor
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK başvuru süresi dün sona erdi.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.

İYİ PARTİ BUGÜN TOPLANIYOR

NTV'nin aktardığına göre; İYİ Parti'nin bugün 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroglu için grup kararı alacağı bildirildi.

Öndeki gün de CHP, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.

ANAYASA NE DENİYOR?

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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