İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan HÜDA PAR tepkisi: Aziz Türk Milleti’ne parmak sallayan, onu ahmaklıkla suçlayanlar beni iyi dinlesin

İYİ Parti lideri Dervişoğlu HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na verdiği Anayasa yanıtında "Malazgirt'te elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa’nın değiştirilemeyecek maddelerini hedef alan sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu "Aziz Türk Milleti’ne parmak sallayan, onu ahmaklıkla suçlayan kendini bilmezlerle; iktidarda kalmak uğruna onlara bu tavizi ve cüreti verenler beni iyi dinlesin" dediği bir video paylaştı.

Dervişoğlu açıklamasında ""Aziz Milletim; Cumhuriyet’le, Türk’le, Türklükle ve Atatürk'le sorunlu terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı.

İktidarda kalmak uğruna her türlü tavizi verirseniz olacağı budur.

Malazgirt'te adamın elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar işte.

Milletimizi ahmaklık ile itham etme konusuna gelince asıl ahmaklık; beni, İYİ Parti'yi ve büyük Türk milletini hesaba katmamaktır.

'Anayasa değişikliği' diye fısıldayıp 'yeni Anayasa' diye yükselen, taşeronları eliyle de milletin tepki ve sabır sınırlarını ölçen kendini bilmezleri bu vesileyle ikaz ediyorum. İhtiyaç duyduğumuz yeni bir anayasa değil, yeni bir iktidardır.

Ve o iktidarın parolası; tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı ve tek bayrak değil Türk bayrağı olacaktır.

Ne mutlu Türk’üm diyene!" ifadelerini kullandı.