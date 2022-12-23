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Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:47
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener 4 haftada 8 şehre gidecek

Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 büyükşehirde teşkilatının seçimlerini bizzat takip edecek.

İYİ Parti’de ekim ayında alınan 3’üncü Olağan Kurultay kararında son düzlüğe girildi. İlçe kongrelerini tamamlayan partide il kongreleri 9 Aralık’ta Afyonkarahisar’da başladı. Mart 2022’de Başkanlık Divanı’nda yaptığı değişiklikle teşkilat başkanlığını Koray Aydın’dan alarak doğrudan kendisine bağlayan Akşener, partisinin il kongrelerine de çıkarma yapacak.

Akşener, ocak ayında 8 büyükşehrin il kongrelerini yerinde takip edecek. Akşener’in 4 hafta içinde katılacağı kongrelerin arasında mevcut il başkanıyla devam kararı alan illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi mevcut başkanların yeniden aday olmayacaklarını açıkladıkları iller de var.

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