Son dakika.. İYİ Parti'nin İBB adayı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. İYİ Parti'nin İBB adayı açıklandı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında partisinin İBB adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında 31 mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İBB adaylarının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

Konuşmasında dün akşam oylanan İsveç’in NATO’ya katılımı hakkında hayır oyu verdiklerini belirten Akşener, ülkenin elindeki kozun uçup gittiğini ifade ederek, "Sözlerimin başında; Dün, Gazi Meclisimizde gerçekleşen, çok önemli bir oylamaya, değinmek istiyorum. Biliyorsunuz; İsveç’in, NATO’ya katılım protokolü; İYİ Partimizin, “hayır” oyuna rağmen; Cumhur İttifakı ve CHP oylarıyla, maalesef kabul edildi.

"ÜLKEMİZİN ELİNDEKİ ÇOK ÖENMLİ KOZ ADETA UÇUP GİTTİ"

"Ve böylece; Milli güvenliğimiz için, talep ettiğimiz hususlar; henüz yerine getirilmemiş; muhataplarımız tarafından, kabul edilebilir adımlar, henüz atılmamış olduğu halde; ülkemizin elindeki, çok önemli bir koz; adeta bir muammayla, elimizden uçup, gitmiş oldu… "

"ÖYLE BİR OYLAMA YAŞADIK Kİ.."

Oylamanın adeta bir turnusol kağıdı olduğunu belirten Akşener dayatmalara rağmen İYİ Partinin dimdik ayakta olduğunu belirtti. “Ancak, öyle bir oylama yaşadık ki; Adeta, bir turnusol kâğıdı niteliğindeydi… Bir tarafta; madde madde şartlar açıklayıp, bol keseden atanların; içerde efelenip, dışarda sus pus olanların; daha önce, nicesine şahit olduğumuz, tornistanlarını izledik.

Diğer taraftaysa; “İktidar ile hizalanmayacağız.” diyenlerin; “AK Parti’yle, aynı bildiriye imza atmayız.” diyenlerin; iktidarla birlikte, aynı vahim yanlışa, şaşırtıcı bir uyum içerisinde, el kaldırışlarına şahit olduk.

Dün de gösterdik ki her türlü baskıya dayatmaya rağmen dimdik duran bir İYİ Parti var.”

Ayrıntılar geliyor...

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