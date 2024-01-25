İYİ Parti Antalya İl Başkanı Karacan, "Yerel seçimler milat olacak"

Muhammed ÇELİK - ANTALYA / YENİÇAĞ

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan önemli açıklamalarda bulundu.

İktidar tarafından seçimler öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini aktaran İYİ Parti İl Başkanı Afşin Karacan, vatandaşın bu konu sebebiyle yaşadığı memnuniyetsizliğin en üst noktaya ulaştığını söyledi. Artık mızrağın çuvala sığmadığını belirten İYİ Parti İl Başkanı Karacan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ülke siyasi tarihinde bir ilke sahne olacağını söyledi. Özellikle ekonomi alanı olmak üzere, genel politikadaki başarısızlıkların seçmen tarafından af edilmeyeceğini vurgulayan Başkan Karacan, yeni bir umut arayışı içinde olan seçmenlerin tercihini İYİ Parti’den yana kullanacaklarını söyledi.

"AK PARTİ İKTİDARI FAKİRLİĞİ YOK ETMEK YERİNE YÖNETMEYİ TERCİH EDİYOR”

Başkan Karacan, AK Parti iktidarınca genel seçimler öncesi milletimize verilen sözler tutulmadığını, 28 Mayıs Genel Seçimleri öncesi AKP ne diyorsa bugün tersini yaptığını AK Parti iktidarı fakirliği yok etmek yerine yönetmeyi tercih ettiğini söyledi. Karacan, “Bu örnekler, 22 yıldır tek başına iktidarda olan bir partinin ülkeyi getirdiği noktanın en net göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT ARTIŞLARI RÜYAMIZDA BİLE GÖREMEZDİK”

Suni gündemlerle ülkenin gerçek sorunlarının unutturulduğunu söyleyen Başkan Karacan, “Genel seçimler öncesi TOGG’un çıktığı gibi şimdi de astronot meselesi gündem oldu. Oysa biz ne yapalım vatandaşın alamadığı arabayı ve yerli araçla uzaya çıkamayan turist astronotu. Seçim öncesi bulunan doğalgaz ve petrol rezervlerini hiç dile getirmiyorum dahi. Asgari ücret ile emekli aylıkları yapılan zamlara rağmen açlık sınırının altında kaldı, milyonlarca insanımız ‘Geçinemiyorum’ diyor ama nafile, duyan yok. Vatandaşlarımız emin olsun ki iktidar partisi belediye seçimlerinde başarılı olacağını bilse emekli ve memur aylıklarıyla asgari ücretteki mevcut artışları rüyamızda bile göremezdik” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN ARADIĞI UMUT”

Tüm olumsuzluklara ve karalama kampanyalarına rağmen millet ve vatan uğruna çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Başkan Karacan, “Önümüzdeki yerel seçimler bir milat olacak.31 Mart’ta ekonomi başta olmak üzere genel siyasetin tüm bileşenlerinde yaşanan olumsuzluklar vatandaşlarımızın oy tercihine yansıyacak. Partimiz, yerel seçimlerle birlikte iktidar yolculuğunu perçinleyecek, belediyeler aracılığıyla yapacağı hizmetlerle yoksulluğun yerelden nasıl yok edileceğini herkese gösterecek. İYİ Parti’nin merkezinde çıkar çevreleri değil sadece ve sadece milletimiz vardır. İYİ Parti vatandaşlarımızın aradığı yeni umut, dertlerine derman olacak partidir” ifadelerini kullandı.