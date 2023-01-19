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Meral Akşener Gültekin Uysal ile görüştü

Liderler turuna çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:32
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Gültekin Uysal ile görüştü

Meral Akşener Gültekin Uysal ile görüştü
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Altılı Masa’nın 26 Ocak’ta yapılacak toplantısı öncesinde liderler turuna çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, liderler turuna çıktı. Akşener, ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etmişti. Akşener’in yeni ziyaret ettiği isim ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu.

Akşener, liderler ziyareti çerçevesinde 20 Ocak Cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Ocak Pazartesi günü ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

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