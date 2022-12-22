Meral Akşener FOX TV'ye konuk oluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın sabah saat 09:00’da Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayacak...

Programla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "Milletimizin mücadele ettiği sorunlara, ülkemizin sürüklendiği derin krizler sarmalına ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: