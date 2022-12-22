Meral Akşener FOX TV'ye konuk oluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın sabah saat 09:00’da Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayacak...
Programla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "Milletimizin mücadele ettiği sorunlara, ülkemizin sürüklendiği derin krizler sarmalına ve gündeme dair konu başlıklarını konuşacağız." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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