İYİ Parti Sinan Oğan’a tüm kapılarını kapattı! Meral Akşener’in gönderdiği mesajın ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren, ikinci turda Cumhur İttifakı saflarında yer alan Sinan Oğan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz’a destek için Yozgat’a gitmişti.

Oğan, Yerköy Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Yılmaz’ı önce makamında ziyaret etmiş, daha sonra da seçim irtibat bürosuna geçerek, Yılmaz’a destek istemişti.

“KİMSE BUNUN ALTINDA BİR ŞEY ARAMASIN”

Burada partililere hitaben bir konuşma yapan Oğan, “Bunu yapmam gerektiğine inandığım için yapıyorum, bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi, bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır, dostluk bunun içindir. Biz gelecekte Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeye talibiz ve ben inanıyorum ki siz sadece bir belediye başkanı değil, gelecekte de bu coğrafyadan çok güçlü bir devlet adamını burada seçmiş olacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

“SİNAN OĞAN’IN ZİYARET ETMESİNE İZİN VERMEYİN”

Oğan’ın partililere seslenip Yılmaz için oy istemesi tartışma yaratmıştı. Bu olayın ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nden İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, “parti dışından siyasi aktörlerin ziyaretlerine izin verilmemesi” istendi. Aksine davranılmasının “disiplin suçu” kabul edileceği uyarısı yapıldı.