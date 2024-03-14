Akşener'den CHP'ye DEM Parti eleştirisi 'Esenyurt'ta Dem'leniliyor'

Doğukan Çavuşoğlu İstanbul / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yolu sık sık emekliler tarafından kesilen Akşener, istediklerinin yapılmaması durumunda emeklilerden iktidar için ceza kesmelerini söyledi.

“BANA GÜÇ VERİN. DAHA İKTİDARA GELMEDEN NE KADAR ÇOK ŞEYİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ”

Bir esnafın gençlere yönelik çağrısı üzerine Akşener, "Biraz kulak çekin. Bana güç verin. Daha iktidara gelmeden ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bu arkadaşları seçin ondan sonra 4 sene var. İktidar 4 sene bize nasıl hizmet edecek bakın" ifadelerini kullandı. Akşener, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mümin Günler için oy istedi.

Akşener, Küçükçekmece’nin ardından Avcılar’ı da ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile birlikte Küçükçekmece ve Avcılar’da esnaftan belediye başkanlıkları için oy isteyen Akşener, esnaf ziyaretinin ardından partililerle toplu fotoğraf çektirerek ilçelerden ayrıldı.

“ESENYURT’TA DEM’LENİLİYOR”

Akşener, ”Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tutuğunuz oruçları mukaddes kılsın, kabul etsin. Önümüzde yerel seçim var, seçimlere gidiyoruz ve bu seçimlere giderken bir karar aldık. Aman Allah’ım. Hem candaşta hem yoldaşta yani iki taraf medyada da söylenmedik hakaret işitilmedik iftira kalmadı. Hür ve müstakil kararımızın bu kadar rahatsız ettiğini görünce demek ki çok doğru bir iş yapmışız. Ülkemize karşı çok iyi bir iş yapmışız. Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler ve ne mutlu ki İstanbul ve Türkiye’de ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı. Ama Esenyurt’un bir özelliği var; Esenyurt’ta Dem’leniliyor. Ne Esenyurt’muş be kardeşim” ifadelerini kullandı.

“MAHVOLAN GENÇLERİN DÜZELMESİ İÇİN ELİMİ GÜÇLENDİRİN”

Sığınmacılar ve düzensiz göç hakkında açıklamalarda bulunan Akşener, “Yolda gelirken bir lokanta ismi gördüm; Esenangels yazmışlar. Bunun anlamı ne? Aşırı derecede sığınmacının yer aldığı bir ilçemiz olması. Aşırı derecede düzensiz göçün yığıldığı bir ilçemiz olması. Ve bunun getirdiği güvenlik sorununun, bunun getirdiği gençlerimiz arasında uyuşturucu sorununun had safhada oluşu. Betonlaşmanın had safhada oluşu. 10 dakikalık yolu 25 dakikada geldik. Demek ki beton yığınının içinde bir de trafik var. Düzensiz geç göç, düzensiz trafik mahvedilen gençler. Bütün bunların düzeltilebilmesi için; önce Esenyurt’ta sonra büyükşehirde İYİ Parti’ye oy vermenizi rica ediyorum. Elimi güçlendirin, elimi tutun ki nasıl düzeldiğini görün. İYİ Parti’ye güç verin” ifadelerini kullandı.

Her gittiği il ve ilçede emeklilerin sesini duyurabilmek için sürekli emekliler hakkında konuşan Akşener burada da emeklilere değindi.

“ERDOĞAN, EMEKLİ MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİR EMEKLİLER OY VERSİN”

Akşener, “Emeklileri konuşuyorum çünkü emekliler aç. Yerel seçim ile emekliler ne alakası var diyebilirsiniz. Yerel seçim ile emeklilerin çok alakası var. Bir kere belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik yapacaklar. Emekli, genç ve ev kadınlarımıza yardımcı olacaklar. Onun ötesinde muhalefet olmak halkın avukatı olmaktır. İktidar olmak ise hizmet etmektir. Buradan hodri meydan diyorum. Sn Erdoğan 17 gün kaldı. Çıkarın emeklilerin haklarını; bu bayramda emeklilerimize 7.000₺ ikramiye verin. 11.000₺ seyyanen zam verin ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin bu 17 gün içerisinde emeklilerimiz oylarını size versin. Ama bunu yapmıyorsanız emeklilerimize sesleniyorum oylarınızı İYİ Parti’ye verin belediyede görün muhalefet yapılırmış” ifadelerini kullandı.

“DERHAL 17 GÜN İÇİNDE 100.000 ÖĞRETMEN ATA ÖĞRETMENLER SANA OY VERSİN”

Erdoğan’a seslenen Akşener, ”Derhal 17 gün içinde 100.000 öğretmen ata öğretmenler sana oy versin. Ama bu atamayı yapmıyorsan bütün atanamamış öğretmen kardeşlerimden İYİ Parti’ye oy istiyorum. Görün nasıl muhalefet yapılır. Alıştılar tahterevalliye, şuculuk buculuk üzerinden konuşmaya. Esnafın derdini konuşma, emekliyi konuşma, KYK burslarının pahalılığını konuşma, yurtlarda kalan öğrencilerin kurtlu yiyecek yediğini konuşma. Sen sucusun ben bucuyum. Ondan sonra da dön; Ben İstanbul’u alamam dolasıyla ne yapmam lazım? Dem ile Dem’lenmem lazım. Al birinden vur ötekine. O yüzden İYİ Parti’ye oy istiyorum" ifadelerini kullandı.