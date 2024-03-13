İYİ Parti lideri Akşener emekliye seslendi. 'Yapmadığı takdirde cezasını kesin'

Metin Kurt Aksaray / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir süre kala şehir şehir gezerek halkı esnafı ziyaret etmeye devam ediyor. Akşener, bu kez Aksaray’ı ziyaret etti. Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkan Adayı ve partililer, Akşener’e eşlik etti.

Esnafı ziyaret eden Akşener, emekli maaşları ve atanamayan öğretmenler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, esnafları gezerken; “Kendimi aşırı rahat hissediyorum çünkü buraya sadece seçimden seçime gelmiyorum” ifadelerini kullandı. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından iftar programına katıldı.

"EMEKLİ KARDEŞLERİM CEZASINI KESİN"

Yerel seçimlere girdiğimizi hatırlatan Akşener, “Bunu 3 senedir söyle söyleye bugüne geldik. İktidar emekliye zam yaparsa; tamam. Biz görevimizi yapmış oluyoruz. Biz halkın avukatlığını yerine getirmiş oluyoruz. İktidar da hizmet etme görevini yerine getirmiş oluyor. Ama yapmadığı takdirde o zaman görev sizin. Ey emekli kardeşlerim cezasını kesin. Bu yerel seçimlerde emeklilerin derdine çözüm bulunmuyorsa iki kulağı iki taraftan asılın, İYİ Parti’ye güç verin” ifadelerini kullandı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN DEĞİL SAYI BİLMEYEN İKTİDARIN SORUNU

“Buradan atanamayan öğretmen kardeşlerime ilan ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Akşener, “100.000 Öğretmenin atanmasını sağlayacağız. Hem de hemen. Şimdi iktidara sesleniyorum. Madem öğretmene ihtiyacınız yoktu bu kadar genci neden o okullara gönderdiniz? Ne için o çocukları 4 yıl boyunca okuttunuz? Ne için öğretmen kardeşlerimi öğrencilerinden, okullarından uzak tutuyorsunuz? Bu gençlerin sorunu değil. O kadar öğretmenin yetişmesine, yetiştirilmesine sebep olan sayı bilmeyen, matematik bilmeyen iktidarın sorunu. Hemen 100.000 öğretmen atanmalıdır. Para nerede diyorlar. Suriyelilere para buluyorsun kardeşim, Türkiye’yi soyanlara para buluyorsun kardeşim. Onların vergilerini silmeye para buluyorsun kardeşim. Bulamadığın yer emekliler mi? Bulamadığın yer öğretmenler mi? Mülakatın kaldırılması lazım” ifadelerini kullandı.