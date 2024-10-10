İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı'dan öğretmenlerle ilgili dikkat çeken konuşma!

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na son noktayı koydu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinde söz alan Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, atanamadığı için intihar eden, atanamadığı için polis olup şehit olan, atanamadığı okullarda hademelik yapan öğretmenlere dikkat çekerek, “Atamayıp ölüme, Atayıp sefalete, mobbinge mahkum edilen öğretmenlerimiz için yapıp yapabildiğimiz bu mu gerçekten? Atanmalarını daha da zorlaştırmak, Cezayla formatlamak…İdeolojik aparata dönüştürmek. Diyebileceğim tek şey; Emeği geçenleri Allah affetsin! Zira böylesi bir nesil ziyanını tarih affetmeyecek.” dedi.

Taşçı konuşmasına şöyle devam etti.

Veda mektubunu KPSS kitabının üzerine bıraktı.

Mustafa Kaya…

Şanlıurfalı yoksul bir ailenin yetim çocuğuydu.

Hem çalışıp, hem Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu.

Dört yılı, aynı mont ve ayakkabıyla tamamladı.

Yılmadı;

Yüksek lisansı yaptı.

4 yıl atanamadı.

Veda mektubunu KPSS kitabının üzerine bıraktı ve 28 yaşında canına kıydı.

Hasan Cihan Aslan…

Öğretmen bir babanın çocuğuydu.

Sosyal Bilimler Öğretmeni oldu.

Atanamayınca, moto-kurye olarak çalışmaya başladı; üniversitede okuyan kardeşine destek için…

Olamadı; çaresizlikle canına kıydı.

26 yaşındaydı.

Bunalımdan çıkamadı; kendini astı.

Doğukan Özyılmaz…

25 yaşındaydı.

Türkçe Öğretmeniydi.

Atanamayınca, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Bunalımdan çıkamadı; kendini astı.

Hasan Songur…

25 yaşında ücretli çalışan bir öğretmenken, mesleğinden atıldı.

Ücretli öğretmenlikten önce ekmek parası için çalıştığı fabrika FETÖ bağlantılı çıktı diye!

Öğretmenlikten atılınca yine bir fabrikada iş buldu.

20’nci gününde, enjeksiyon makinasına düşen parçayı almaya çalışırken sıkıştı. Kurtarılamadı.

İntiharını sosyal medyadan duyurdu

Ersin Turhan…

Binali Yıldırım Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuydu; atanamadı.

İnşaatlarda, tarım işlerinde çalıştı.

Sosyal medyadan paylaştığı,

“Sabah beni bir ağaçta asılı bulacaklar. Önce yalandan ağlayıp sonra unutacak herkes” mesajının sabahına cansız bedeni bir ağaçta asılı bulundu.

Tam dediği gibi unutuldu!

Merve Çavdar…

Atanamayan bir sosyal bilimler öğretmeniydi.

Evden “İş bulmaya gidiyorum” diye çıktı; geri dönmedi. Deniz kenarında bir kutu hap içmiş halde bulundu cesedi.

Kevser Abdülkadiroğlu…

Matematik Öğretmenliği bölümünü dereceyle bitirdi.

Onca başarı, ödül; ama atanmaya yeterli değildi!

21 yaşında hayatına son verdi.

TRAJİK LİSTE;

Kendisine “Öğretmenim” dendiğini duyamadan 23 yaşında canına kıyan Furkan öğretmen..

Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Fedai öğretmen…

“İnşaattan düşen işçi “diye verdiler haberini; atanamadığı için alıştığı inşaattan düşen Ömer öğretmen…

Ücretli öğretmenlik yaptığı okulun karşısındaki inşaattan atlayarak can veren Yeter öğretmen…

Alim Koç… Süleyman Avcı… İbrahim Yeşilbağ… Ömer Sarıoğlu… Esra Temur… Nermin Gümüş… Şengül Özkan… Ali Kürklü… Cansu Denker… Gülnur Nergiz… Fatma Esen Çelik… Selma Koşan…Elif İşler… Handan Ülker…

Sadece adlarını ansam yine süreye sığdıramam…

Polis oldular; şehit oldular

Mesela İsa Erdoğan…

Sosyal Bilimler öğretmeniydi.

23 yaşında,“umudu kalmadığı”ndan intihar etti!

İntiharından çok kısa bir süre önce Yılmaz Özdil’in bir yazısını paylaştı sosyal medya hesaplarında;

Özdil, öğretmen karnemizi veriyordu:

“Fizik… Kenan Kumaş, KATÜ mezunu, fizik öğretmeniydi, ataması yapılmadı, başka çare bulamadı, polis oldu, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında şehit oldu.



Resim… Cennet Yiğit, Gazi Üniversitesi mezunu, resim öğretmeniydi, ataması yapılmadı, mecburen polis oldu, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı özel harekat merkezinde şehit oldu.



İngilizce… Musa Yüce, Kayseri Erciyes mezunu, İngilizce öğretmeniydi, kpss'den dört defa yeterli puan almasına rağmen ataması yapılmadı, polis oldu, Sur'da şehit oldu…



Edebiyat… İsmet Fatih Alagöz, Dumlupınar mezunu, edebiyat öğretmeniydi, ataması yapılmadı, polis oldu, şımarık bir ünlü çocuğu çarptı; şehit oldu, kan parası ödendi, herkes sustu, olan Fatih'e oldu.



Beden eğitimi… Tezcan Şentürk, Kırgızistan'da Jimnastik Enstitüsü'nden mezun oldu, Türkiye'de denkliğini kabul etmediler, zaten burada okuyanları bile atayamıyoruz bir de yurtdışında okuyanları mı atayacağız dediler, maden ocağına girdi, Soma'da 300 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

DEPREMDE CAN VERDİLER

Matematik öğretmeni Kamil, öğretmen olarak atanmadığı liseye “hademe” olarak atandı. Edebiyat öğretmeni Recep, Hakkari'de “ayakkabı boyacılığı” yapıyor. Fen bilgisi öğretmeni Alev, İstanbul'da “palyaço” oldu, öğrencilerin doğum günü partilerine gidiyor…

Esra, Hasan, Öznur, Çiler, Tuğba, Ayhan, Hanifi, Güldane, Nesrin, Ebru, Halime, Mustafa, Emel, Oktay, Hacer,.. 76 gencecik öğretmen… Van depreminde, hırsızlar tarafından soyup soğana çevrilen devletimizin köhne binalarında, çürük okullarında, malzemesinden çalınmış lojmanlarında enkaz altında kalarak şehit oldular.

Ve…

Müzik… Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunuydu müzik öğretmeniydi, henüz 22 yaşında, Batman Kozluk'taki terör saldırısında şehit oldu…”

İŞTE KONUŞMANIN METNİ

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Kanunun 30’ncu maddesi üzerine söz aldım; politik itirazlarımızı zaten yaptık; tamamen insani bakışla bazı hatırlatmalar yapacağım.

Mustafa Kaya…

Şanlıurfalı yoksul bir ailenin yetim çocuğuydu.

Hem çalışıp, hem Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu.

Dört yılı, aynı mont ve ayakkabıyla tamamladı.

Yılmadı;

Yüksek lisansı yaptı.

4 yıl atanamadı.

Veda mektubunu KPSS kitabının üzerine bıraktı ve 28 yaşında canına kıydı.

Hasan Cihan Aslan…

Öğretmen bir babanın çocuğuydu.

Sosyal Bilimler Öğretmeni oldu.

Atanamayınca, moto-kurye olarak çalışmaya başladı; üniversitede okuyan kardeşine destek için…

Olamadı; çaresizlikle canına kıydı.

26 yaşındaydı.

Doğukan Özyılmaz…

25 yaşındaydı.

Türkçe Öğretmeniydi.

Atanamayınca, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Bunalımdan çıkamadı; kendini astı.

Hasan Songur…

İntihar etmedi ama ölüme adeta sürüklendi…

25 yaşında ücretli çalışan bir öğretmenken, mesleğinden atıldı.

Ücretli öğretmenlikten önce ekmek parası için çalıştığı fabrika FETÖ bağlantılı çıktı diye!

Öğretmenlikten atılınca yine bir fabrikada iş buldu.

20’nci gününde, enjeksiyon makinasına düşen parçayı almaya çalışırken sıkıştı. Kurtarılamadı.

Ersin Turhan…

Binali Yıldırım Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuydu; atanamadı.

İnşaatlarda, tarım işlerinde çalıştı.

Sosyal medyadan paylaştığı,

“Sabah beni bir ağaçta asılı bulacaklar. Önce yalandan ağlayıp sonra unutacak herkes” mesajının sabahına cansız bedeni bir ağaçta asılı bulundu.

Tam dediği gibi unutuldu!

Merve Çavdar…

Atanamayan bir sosyal bilimler öğretmeniydi.

Evden “İş bulmaya gidiyorum” diye çıktı; geri dönmedi. Deniz kenarında bir kutu hap içmiş halde bulundu cesedi.

Kevser Abdülkadiroğlu…

Matematik Öğretmenliği bölümünü dereceyle bitirdi.

Onca başarı, ödül; ama atanmaya yeterli değildi!

21 yaşında hayatına son verdi.

Kendisine “Öğretmenim” dendiğini duyamadan 23 yaşında canına kıyan Furkan öğretmen..

Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Fedai öğretmen…

“İnşaattan düşen işçi “diye verdiler haberini; atanamadığı için alıştığı inşaattan düşen Ömer öğretmen…

Ücretli öğretmenlik yaptığı okulun karşısındaki inşaattan atlayarak can veren Yeter öğretmen…

Alim Koç… Süleyman Avcı… İbrahim Yeşilbağ… Ömer Sarıoğlu… Esra Temur… Nermin Gümüş… Şengül Özkan… Ali Kürklü… Cansu Denker… Gülnur Nergiz… Fatma Esen Çelik… Selma Koşan…Elif İşler… Handan Ülker…

Sadece adlarını ansam yine süreye sığdıramam…

Mesela İsa Erdoğan…

Sosyal Bilimler öğretmeniydi.

23 yaşında,“umudu kalmadığı”ndan intihar etti!

İntiharından çok kısa bir süre önce Yılmaz Özdil’in bir yazısını paylaştı sosyal medya hesaplarında;

Özdil, öğretmen karnemizi veriyordu:

“Fizik… Kenan Kumaş, KATÜ mezunu, fizik öğretmeniydi, ataması yapılmadı, başka çare bulamadı, polis oldu, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında şehit oldu.

*

Resim… Cennet Yiğit, Gazi Üniversitesi mezunu, resim öğretmeniydi, ataması yapılmadı, mecburen polis oldu, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı özel harekat merkezinde şehit oldu.

*

İngilizce… Musa Yüce, Kayseri Erciyes mezunu, İngilizce öğretmeniydi, kpss'den dört defa yeterli puan almasına rağmen ataması yapılmadı, polis oldu, Sur'da şehit oldu…

*

Edebiyat… İsmet Fatih Alagöz, Dumlupınar mezunu, edebiyat öğretmeniydi, ataması yapılmadı, polis oldu, şımarık bir ünlü çocuğu çarptı; şehit oldu, kan parası ödendi, herkes sustu, olan Fatih'e oldu.

*

Beden eğitimi… Tezcan Şentürk, Kırgızistan'da Jimnastik Enstitüsü'nden mezun oldu, Türkiye'de denkliğini kabul etmediler, zaten burada okuyanları bile atayamıyoruz bir de yurtdışında okuyanları mı atayacağız dediler, maden ocağına girdi, Soma'da 300 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

*

Matematik öğretmeni Kamil, öğretmen olarak atanmadığı liseye “hademe” olarak atandı. Edebiyat öğretmeni Recep, Hakkari'de “ayakkabı boyacılığı” yapıyor. Fen bilgisi öğretmeni Alev, İstanbul'da “palyaço” oldu, öğrencilerin doğum günü partilerine gidiyor…

Esra, Hasan, Öznur, Çiler, Tuğba, Ayhan, Hanifi, Güldane, Nesrin, Ebru, Halime, Mustafa, Emel, Oktay, Hacer,.. 76 gencecik öğretmen… Van depreminde, hırsızlar tarafından soyup soğana çevrilen devletimizin köhne binalarında, çürük okullarında, malzemesinden çalınmış lojmanlarında enkaz altında kalarak şehit oldular.

*

Ve…

Müzik… Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunuydu müzik öğretmeniydi, henüz 22 yaşında, Batman Kozluk'taki terör saldırısında şehit oldu…”

Atamayıp ölüme…

Atayıp sefalete, mobbinge mahkum edilen öğretmenlerimiz için yapıp yapabildiğimiz bu mu gerçekten?

Atanmalarını daha da zorlaştırmak…

Cezayla formatlamak…

İdeolojik aparata dönüştürmek…

Diyebileceğim tek şey;

Emeği geçenleri Allah affetsin!

Zira böylesi bir nesil ziyanını tarih affetmeyecek.