İYİ Parti Ümit Özlale'yi İzmir adayı olarak açıklamıştı. CHP'den İYİ Parti'nin adayına ilk tepki

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklamasına yönelik açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz gidene 'kal' diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Umarım hesap vermek zorunda da kalmazlar" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SON RAPORDA BAZI HARCAMA KALEMLERİ YER ALMIYOR"

Sayıştay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı raporunu açıkladığını hatırlatan Başarır, önceki raporda ayrıntılı olarak yer alan harcama kalemlerinin son raporda bulunmadığını belirtti.

CHP'li Başarır, raporda, harcamanın 2 milyar 804 milyon lira olarak belirtildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Emekli maaşı 7 bin 500, asgari ücret 11 bin 500 lira. Cumhurbaşkanlığının harcaması geçen yıla göre 800 milyon lira civarında artmış. Bir hukuk devletinde, şeffaf bir devlette nereye harcandığının açıklanmaması utanç meselesidir. Sayıştaya bildirilmiyorsa, o da yurttaşlarla paylaşmıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Nereye harcandığını açıklayın."

"BU ÇOCUK KİMLERİ ÖRNEK ALDI?"

Ali Mahir Başarır, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapan 17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasına da değindi.

Bu olayın asıl nedeninin tartışılması gerektiğini ifade eden Başarır, eğitim sisteminde Atatürk devrim ve inkılaplarından uzaklaşıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yargılanması ve sorgulanması gerekenler, hakaret edenleri başının üzerinde gezdirenlerdir. Bu çocuğun tutuklanması sorunu çözmüyor. Bu çocuk kimleri örnek aldı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin iki lideri için 'iki ayyaş' yorumunu yapar, 'Kindar ve dindar nesil istiyorum' derse sonuç bu olur. Herkes tabloya böyle bakmalı ve 21 yıllık AKP iktidarının sonucunu görmeli."

"BİZ GİDENE 'KAL' DİYEMEYİZ"

İYİ Parti'nin dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladığı yönündeki soru üzerine Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına başından itibaren sükunetle ve sağduyuyla yaklaşıldığını söyledi.

CHP'li Başarır, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, 'ayrı gireceğim' diyor ve İzmir'de adayını açıklıyor. Biz gidene 'kal' diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa da bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar."

KURULTAY 5 KASIM'DA MI YAPILACAK?

CHP'de kurultay sürecine ilişkin bir soruya karşılık Ali Mahir Başarır, kurultay tarihi olarak 5 Kasım'ın düşünüldüğünü, Parti Meclisi'nin bu ay sonunda yapacağı toplantıda İstanbul Kongresi'nin de aralarında bulunduğu kurultay takviminin belirleneceğini aktardı.