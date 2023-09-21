İYİ Parti’nin Antalya adayı belli oldu. Flaş ismi Barış Terkoğlu açıkladı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken kulisler de hareketlendi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarına gireceklerini söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ümit Özlale’yi ilan etmesi, partinin diğer illerdeki adaylarını da merak konusu haline getirdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV’de yayınlanan ‘Söz Sende’ programında İYİ Parti’nin Antalya adayına dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

İYİ Parti kulislerinde konuşulanları aktaran Terkoğlu , “Antalya'da Nesrin Ünal İYİ Parti'nin adayı olarak açıklanacak” dedi.

Terkoğlu, Antalya’da muhalefetin önde olduğunu hatırlatarak, “İlerleyen günlerde İYİ Parti'nin Antalya Belediye Başkanlığına aday ismin Nesrin Ünal olduğu da Akşener tarafından açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Muhittin Böcek, yüzde 50.6 oy olarak Antalya Büyükşehir Başkanı seçilmişti. Cumhur İttifakı’nın adayı Menderes Türel ise yüzde 46.2’de kalmıştı.

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

1961’de Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı.

21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi. 8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.