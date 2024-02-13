İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi. Paylaşılamayan aday

Kaynak: İHA
İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi. Paylaşılamayan aday
Denizli’nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün Meral Akşener tarafından İYİ Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak duyuruldu.

Daha önce Büyük Birlik Partisi tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş'ün dün İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklandı. Sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldığı detayı da dikkatlerden kaçmadı.

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DAHA ÖNCE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ’NDEN ADAYLIĞINI KOYMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ismi açıklanan adayların arasında daha önce Büyük Birlik Partisi’nden adaylığını koyan bir ismin yer aldığı görüldü.

Daha önce kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, son olarak İYİ Partililerle birlikte toplu fotoğraf karesindeydi.

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BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru bile yapılmayan Gümüş’ün, bu kez İYİ Parti’nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi ’Paylaşılamayan Aday’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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