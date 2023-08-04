İYİ Parti’den AİHM önündeki PKK eylemine tepki

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde PKK terör örgütü ile iltisaklı bir grubun Türkiye aleyhine eylem yapmasını kınadı.

İYİ Parti’den AİHM önündeki PKK eylemine tepki

Zorlu, “Türk milleti bu olayların karşısında duracak ve İYİ Parti milli birliğimizin güvencesi olma kararlılığını sürdürecektir.” dedi.

Terörde çifte standart eleştirisi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, terör bahsinde ortaya konulan çifte standart ve tutuma dikkat çekti. Zorlu, Türkiye’nin uzun yıllar terörle mücadelesi ve kayıpları gündeme geldiğinde sözde insan hakları savunucularının bu ikircikli anlayışa devam ettiğini belirtti.

AİHM binasına zorla giriş girişimi

Zorlu, Fransa’nın Strazburg kentinde AİHM önünde toplanan PKK terör örgütü ile iltisaklı bir grubun binaya zorla girmeye çalıştığını ve Türkiye aleyhine sloganlar attığını hatırlattı. Zorlu, bu eylemin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak Türk milletinin ve İYİ Parti’nin milli birliğin güvencesi olma kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından şunları söyledi "Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gelen PKK terör örgütü ile iltisaklı bir grubun Türkiye aleyhine eylemi kabul edilemez bir durumdur.

Bu vesileyle ifade etmek isteriz ki, bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri terör bahsinde ortaya konulan çifte standart ve tutumdur.

Maalesef Türkiye’nin uzun yıllar terörle mücadelesi ve kayıpları gündeme geldiğinde sözde insan hakları savunucuları bu ikircikli anlayışa devam etmektedir.

Elbette Türk Milleti???????? bu olayların karşısında duracak ve İYİ Parti milli birliğimizin güvencesi olma kararlılığını sürdürecektir."

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