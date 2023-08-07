Türk siyaseti Akşener'in Afyon'da yapacağı konuşmaya gözünü dikti. "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak"

28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçim öncesi belirleyeceği rota merakla bekleniyordu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Akşener'in konuşma yapacağı tarih ve yeri duyurdu.

Akşener'in 28 Mayıs'ın ardından seçim sonuçlarını analiz etmek, irdelemek için ciddi bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Zorlu, Akşener'in 26 Ağustos'ta, Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini açıkladı.

Akşener'in Afyon Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da konuşma yapacağını belirten Zorlu, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Akşener'in açıklamalarının önemine dikkat çeken Zorlu, "Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ'NDEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan patlamaya da değinen İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Yaralıların olduğu bilgisi verildi, az önce yetkililerle ben görüştüm. Bunun bir toz patlaması yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı yönünde incelemeler sürüyor. İnşallah bir can kaybımızın olmamasını diliyoruz" diye konuştu.