İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekil: " Evim olan AK Parti'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Kaynak: DHA
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekil: " Evim olan AK Parti'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum"

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti'ye katıldı.

İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, yuvam olan AK Parti'de tekrar bulunmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda, Seyithan İzsiz'e parti rozetini takdim etti.

Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzsiz, İYİ Parti'den aday olduğu süreçten bu yana kendisi hakkında birçok asılsız dedikodu ve fitne üretildiğini belirtti.

İzsiz, "Siyasette yutkunma sanatı kıymetlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umut dolu, icraatların ve şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

İzsiz, zamanla hem kendisi hem de süreçle ilgili daha fazla açıklama yapacağını belirterek teşekkürlerini iletti.

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