İYİ Parti'den AKP ve CHP’ye afişli gönderme: Al birini vur ötekine

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İYİ Parti'den AKP ve CHP’ye afişli gönderme: Al birini vur ötekine
İYİ Parti Uşak'ta AKP ve CHP’li belediye başkan adaylarının afişlerinin tam ortasına kendi afişini astı. Afişte, "Al birini vur ötekine" ifadesi yer aldı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar arasındaki yarışı hızlandı.

Propaganda ve afiş savaşlarının bir örneği Uşak'ta da yaşandı.

İYİ Parti İl Başkanlığı, AKP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile CHP’nin adayı Özkan Yalım'ın karşılıklı bulunan binalara astığı seçim afişlerine tam ortadaki binayı kullanarak cevap verdi.

AKP ve CHP afişlerine oklarla dikkat çekilen afişte, "Al birini vur ötekine" ifadesi yer aldı.

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Söz konusu afişin fotoğrafları İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından şu mesajla birlikte paylaşıldı:

"Sevgili Uşaklılar; İkisinin de birbirinden farkı yok. Al birini vur ötekine.! Algıları yıka yıka geliyoruz. Kazanacağız.!"

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