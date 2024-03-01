İYİ Parti son ankette öne geçti. AKP'nin kalesinde büyük şok

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala araştırma şirketleri vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Siyasi partilere, belediye başkan adaylarına ve şehirlere özel anket yapan şirketler, sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor.

ORC Araştırma Şirketi, 24-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları için yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

19 ilçeden toplam 1930 seçmene yüz yüze anket yöntemiyle ulaşılarak yapılan ankette Ordu'da yaşayan vatandaşlara, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu soruldu.

ENVER YILMAZ FARKI AÇIYOR

Ankete katılan vatandaşların tercihleri sonucunda İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz %33.2'lik oranla diğer belediye başkan adaylarına göre önde. Yılmaz’ı %30.7'lik oranla AKP'nin adayı Hilmi Güler takip ediyor.

CHP'nin adayı Zekai Sana ise %19.2'lik bir oranla üçüncü sırada yer alıyor. Kararsız seçmenlerin oy oranı ise %9.8 olarak ölçüldü.

Ankette Yeniden Refah Partisi'nin adayı Adem Ağca'da %4.1'lik oy oranına sahip olurken,diğer adaylar ise genel olarak %3 civarında destek aldı.