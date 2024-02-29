İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den 'altılı masa yanlış mıydı?' sorusuna flaş yanıt

Mert Sertkale Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol ile birlikte ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki dükkanları gezen Akşener, 3 sene önce geldiğinde oy istemediğini ama bu ziyaretinde adayları Birol'a oy istediğini söyledi.

"BEN ALTILI MASANIN KURULMASINA DAİR İTİRAZLARI OLAN BİR ŞAHIS DEĞİLDİM”

Akşener, bir telefoncu ziyaretinde ise "Altılı masa yanlış mıydı?" diye soran esnafa, ise şu sözlerle cevap verdi:

"Ben altılı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Yani masayı İYİ Parti olarak biz kurmadık. Davet aldık, o davete hayır demedik. Ortak bir fikirle oturduk. Hiçbir zaman, seçimlere girerken Erdoğan'a düşmanlık üzerinden yürümedik. Bugün Özgür Özel'e de bir düşmanlığım yok, Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na yönelik de bir düşmanlığım yok. Turgut Bey'e de değil, İstanbul'da Murat Kurum Bey'e de değil. Biz siyasi bir partiyiz, sizin sesiniz olmak üzere kurulduk. Fakat ittifaklara mahkûm edilmiş bir Türkiye'de kurulduk. Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de ona cesaret bulamamış olabiliriz. Çok açık ve dürüst konuşuyorum hem de basının huzurunda."

“PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMAYAN, KOYMAYAN, PKK'NIN TANZİM ETTİĞİ BİR YAPI OLARAK DA TARİF ETTİM HEP”

Esnafın, "Siz HDP'ye 'PKK' diyebiliyor musunuz?" sorusuna ise Akşener, "Ben her zaman dedim, yapmayın. Bugün adı DEM, ondan evvel HDP'ydi. Onlar bana hep 'faili meçhulcü' dediler. En ağır hakaretleri ben o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koyamayan, koymayan, PKK'nın tanzim ettiği bir yapı olarak da tarif ettim hep." diye cevap verdi.