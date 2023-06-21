İYİ Parti'den kanun teklifi: En düşük memur maaşı 36 bin 950, en düşük emekli maaşı 26 bin 830 TL olsun

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, asgari ücrete endekslenerek en düşük memur maaşının 36.950 lira, en düşük emekli maaşının da 26.830 liraya çıkarılması için kanun teklifi verdi.

İYİ Parti'den kanun teklifi: En düşük memur maaşı 36 bin 950, en düşük emekli maaşı 26 bin 830 TL olsun

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memur ve emeklilerin maaşlarının artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Teklifte açıklanan brüt asgari ücrete göre en düşük memur maaşının 36 bin 950 lira, en düşük emekli maaşı ise 26 bin 830 lira olması öngörüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Poyraz, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) mayıs ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde 12 aylık artış oranının yüzde 109,01, yılbaşından itibaren artış oranının ise yüzde 38,96 olarak gerçekleştiğini; vatandaşın mutfakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu yaşamakta olduğunu ve fiyat artışlarıyla mücadele etmeye çalıştığını belirterek, “Yıllardır göstermelik enflasyon oranları üzerinden hiçbir refah payı almaksızın sözde maaş artışları neticesinde, memur ve emeklilerin alım düzeylerinin önceki yıllara göre kabul edilemez bir şekilde düşmüştür” ifadelerini kullandı.

“MEMUR VE EMEKLİLERİN BİRAZ OLSUN NEFES ALMALARINI İSTİYORUZ”

Bugün aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 7 bin 901 TL olduğunu hatırlatan Poyraz, kanun teklifiyle gelirleri enflasyonun gerisinde kalan memur ve emeklilerin biraz olsun nefes almalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Poyraz, “Mayıs ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 33 bin 750 TL iken en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için kanun teklifi sunacaklarını müjdeleyenlerle aynı ülkede yaşıyoruz ama maalesef aynı ülkeyi yaşamıyoruz” dedi.

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 36 BİN 950 TL, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İSE 26 BİN 830 TL”

Poyraz, sunmuş oldukları teklifte memurların taban aylığının “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret tutarında” olmasını önerdiklerini, benzer şekilde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7500 Türk lirasından” ifadesinin “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret tutarından” şeklinde değiştirilmesini önererek, emeklilere ve hak sahiplerine asgari ücret tutarında maaş ödemesi yapılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Teklife göre dün açıklanan 13 bin 415 TL brüt asgari ücrete göre en düşük memur maaşının 36 bin 950 TL, en düşük emekli maaşı ise 26 bin 830 TL olması öngörüldü.

Poyraz, emekli ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki dönem için gerçek enflasyon neticesi ortaya çıkan kaybın bir nebze olsun giderilebilmesi için kanun teklifi sunduklarını açıkladı.

Poyraz, geçen günlerde de akademisyenlerin ve birinci sınıf hakim ve savcıların maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi için ve akademik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması için kanun teklifi vermişti.

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