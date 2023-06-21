Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi

Editör: Erhan SONGÜR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün gerçekleştirdiği üçüncü toplantısından sonra güncel asgari ücret rakamını canlı yayında duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 zam yapılarak net asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu, iş verene de kamu desteğinin 400 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“AÇLIK SINIRININ ALTINA DÜŞECEK”

Demirtaş, yeni asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hesaplarıma göre:

Asgari Ücret 2,5 ay içinde açlık sınırının altına düşecek. Üzgünüm.

Gerçekleşince tekrar konuşuruz…

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim."

NE OLMUŞTU?

Milyonlarca çalışanın beklediği zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu sözlerle açıklamıştı:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek."