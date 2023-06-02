İYİ Parti’den Milet İttifakı açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu seçimlerin ardından ittifak sürecine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor. " dedi.

Zorlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Millet İttifakı sayın genel başkanımızın teklifiyle bir araya gelmesiyle çok büyük başarılar elde etmiştir. Seçim sonucunun ardından genel başkanımız, başkanlık divanımız milletvekillerimizle bir araya geldi. Büyük kararları 25 Haziran kongremize topluyoruz. Bu tür stratejik bir nihai kararın sayın genel başkanımızla hep birlikte takip etmemizin önemli olacağını düşünüyorum .

Teknik anlamda bu işbirliği bitmiş olsa da stratejik mesele ile ilgili genel başkanımızın yetkili kurumlarla görüşmesi devam ediyor.