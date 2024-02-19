İYİ Parti'den 'suikast iddialarına' açıklama. ‘Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz’

İYİ Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

SUİKAST DAVASI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt’un ve eşinin isminin karıştığı suikast iddialarına dair soruyu yanıtlayan Zorlu, “Yargıya intikal etmiş bir konu. Biz de takip ediyoruz. Soruşturma büyük bir özenle devam ettiriliyor. Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak somut delillere göre yeniden bir açıklama yapmayı planlarız" dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde yaşanan toprak kaymasından bahseden Zorlu, olanları ‘kimsenin sorumluluk almadığı ve yanlışı üstlenmediği; konuşanların cezalandırıldığı ve yine vicdanlarımızın yaralandığı bir felaket’ diye değerlendirdi.

Zorlu, İliç’teki facianın sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi ve cezalandırılması için İYİ Parti olarak olayın takipçisi olacaklarının altını çizdi.

ERDOĞAN'IN DOĞALGAZ TEHDİDİ

Erdoğan’ın, Ordu’daki tartışma yaratan konuşmasında “Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok” sözlerini de değerlendiren Zorlu, şöyle devam etti:

“Bu tehdit siyasetine hep beraber karşı çıkmamız lazım. Böyle demokrasi olmaz. İllerin Ak Partili olan ve olmayan belediyeler şeklinde ayrılamayacağını kaç kere hatırlatmamız gerekiyor. Aslında vatandaşın iktidara oy verenler ve vermeyenler şeklinde ayrılamayacağını da 31 Mart’ta siyasi iktidara anlatmamız gerekiyor. Bizim için 81 ilin, 922 ilçenin her biri Türkiye’dir. Ülkedeki 85 milyon kişinin her biri Türkiye’dir. Eğer Türkiye’yi temsil ediyorsanız, bunu böyle bilmek ve buna göre davranmak, gücümüzü aldığınız milli iradeye borcumuzdur.”

ÖZEL'İN YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği ancak tepkiler üzerine geri çekmeye hazırlandığı Lütfü Savaş krizi ve CHP lideri Özgür Özel'in çıkaracakları adaylar için yaptıkları anket çalışmalarında yapay zekadan yararlandıklarını ifade etmesiyle ilgili de Zorlu, şöyle konuştu:

“Başka bir partinin Hatay’da göstereceği adayla ilgili çok fazla ilgilendiğimizi söyleyemem ama bizim bir adayımız var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Nusret Cömert. İnanın yarış daha da rekabetli bir iklimde geçecek. Bu yarışı İYİ Parti’nin göğüsleyeceğini ifade etmek isterim. İkinci husus ise, yapay zeka konusu. Bunu ben de takip ettim. Böyle teknolojilerin siyasete uyarlanması faydalı bir şey ama keşke bu anlayışı, 14 Mayıs’tan önce İYİ Parti bu kaygılarını ortaya koyduğunda, Sayın Meral Akşener; o masada bu iddiasını, bu teklifini getirdiğinde de yapmış olsalardı bugün belki çok farklı bir Türkiye’ye uyanmış olacaktık.”