İYİ Parti'den yeni reklam filmi: İyiler ayağa kalktığı zaman!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'den yeni reklam filmi: İyiler ayağa kalktığı zaman!

İYİ Parti'nin 'Adalet peşinde' hashtagiyle paylaştığı reklam filmi sosyal medyada gündem oldu.

İYİ Parti, yeni reklam filmini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Adalet peşinde hashtagiyle paylaşılan reklam filminde adalet ve hürriyet kavramlarına vurgu yapıldı.

7 yaşında küçük bir kız çocuğunun gözünden İYİ Parti’nin kapsayıcılığı, liyakatli kadroları vurgulanan kampanya filminde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun adalet, hürriyet, eşitlik çizgisine dikkat çekildi.

Reklam filminde İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleri yer aldı. ‘’Adalet, Hürriyet ve Eşitlik’’ vurgulu kampanya filminde; "İyiler ayağa kalktığı zaman" isimli parça seslendirildi.

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Büyük ilgi gören reklam filmindeki şarkının sözleri ise şu şekilde:

Biz gelince baharın müjdesi gelir,
Karakış biter gider cemresi gelir,
Adalet, Hürriyet, Müsavat diyen,
İyiler ayağa kalktığı zaman!

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