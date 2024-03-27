İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Maskeli balo

İYİ Parti, yerel seçimlere sayılı günler kala yeni bir seçim videosu yayınladı.

Video, partinin sosyal medya hesabından, "Türk milletini seçeneksizliğe mahkûm eden bu #MaskeliBalo’nun son bulması için; 31 Mart’ta sandıklara davetlisiniz!" notuyla paylaşıldı.

Yeni Türkü'nün “Maskeli Balo” parçasının müziği kullanılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"22 yıllık maskeli balonun sahte yüzleri. Kapıların önünde ayrıdır ama ardında hep aynıdır yerleri. Milletin hakkını yerken hiç doymaz gözleri. Beslerler hep yalan sözleri. Kendilerinden başka yoktur dertleri. Söz konusu koltukları ise herkesle uzlaşır elleri. Hep kendilerine mecbur zannederler sizleri. Ama artık mecbur değilsiniz. Türk milletini seçeneksizliğe mahkum eden bu maskeli baloyu bitirmek için 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz."