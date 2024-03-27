Fatih Portakal farkla kazanacak adayı açıkladı. Son seçim kulislerini duyurdu

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimlere 4 gün kala kulis bilgileri de art arda gelmeye başladı.

Özellikle İstanbul ve Ankara sonuçları dört gözle bekleniyor. Fatih Portakal canlı yayında bildiği son kulisleri paylaştı.

Portakal sürpriz beklediği illeri açıklarken bir adayın farkla kazanacağını söyledi.

“FARKLA KAZANACAĞI KONUŞULUYOR”

Açıklamasında Portakal, Ankara’daki yarışta “Mansur Yavaş'ın farkla kazanacağı bile konuşuluyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Portakal, “Ankara'daki yarış Mansur Yavaş'la Turgut bey arasında geçecek. Turgut bey konu açamadı. İlk başta koyun buduna kuzu buduna takılı kaldı. Ondan sonra iktidar bile para veremezken emekliye 5 bin TL dedi. Ardından da mal varlığında çok sıkıştı kaldı. Orada zaten toparlayamadı bir daha. Tabi sandık her şeyi değiştirir..” dedi.

İstanbul için de konuşan Portakal İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu savundu.

Portakal “İmamoğlu'nu önde gördükleri için 17 Bakanı da İstanbul'da sahaya sürdüler.” sözlerini de paylaştı.

SÜRPRİZ OLABİLECEK İLLER

Sürpriz olabilecek bazı illerin olduğunu söyleyen Portakal “Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani el değiştirebileceğini söylüyorlar.” şeklinde konuştu.

"YANLIŞ DUYMADINIZ"

Devamında Portakal “Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi.. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz.” İfadelerini kullandı.