İYİ Partili adayın açık hava toplantısına engelleme

Zekeriya Nuranoğlu - Mersin / Yeniçağ

İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Opr. Dr. Mehmet Yunus Seven Kavaklı mahallesinde yapmayı planladığı açık hava toplantısına izin verilmemesi üzerine basın açıklamasında bulundu.

Opr. Dr. Mehmet Yunus Seven yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Emniyet güçlerimize bu bölgeyi bildirdik bugün buraya şimdi stant kurmaya arkadaşlar geldi buradaki dükkanımız eski Ak Parti İlçe Başkanına aitmiş ben bilmiyordum işte bugün itibarıyla öğrendim bizim şu an emniyet müdürümüzde emniyet güçlerimize buradalar. Bizim buraya stant kurmamıza izin vermiyorlar ve diyorlar ki bu dükyanın öteki tarafına kurun bizim en doğal hakkımız burada miting yapmak miting yapma hakkımız şu an engelleniyor. Ben Tarsus kamuoyunun vicdanına bırakıyorum bunu biz ne yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi kazanacağız dün konvoy yaptık konvoyumuz elli yerden bölünüyor,bugün de burada miting yapma hakkımız engelleniyor. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum bunu.Biz Allah'ın izniyle 1 Nisan’da Tarsus Belediyesi'nin burçlarına İyi Parti bayrağını dikeceğiz ve bu şehre huzuru barışı kardeşliği getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ak Parti'li kardeşlerimizi de MHP'li kardeşlerimizi de CHP'li kardeşlerimiz de Herkes kucaklayacağız bu şehre huzur getireceğiz teşekkür ediyorum.”